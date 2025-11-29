Precio de EVA hoy

El precio actual de EVA (EVA) hoy es --, con una variación del 5.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVA a USD es -- por EVA.

EVA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 159,160, con un suministro circulante de 853.25M EVA. Durante las últimas 24 horas, EVA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00159008, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EVA experimentó un cambio de -2.14% en la última hora y de +7.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EVA (EVA)

Cap de mercado $ 159.16K$ 159.16K $ 159.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 186.53K$ 186.53K $ 186.53K Suministro de Circulación 853.25M 853.25M 853.25M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EVA es de $ 159.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EVA es de 853.25M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 186.53K.