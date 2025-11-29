Precio de EMIT hoy

El precio actual de EMIT (EMIT) hoy es $ 0.316147, con una variación del 2.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMIT a USD es $ 0.316147 por EMIT.

EMIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,560, con un suministro circulante de 178.90K EMIT. Durante las últimas 24 horas, EMIT cotiza entre $ 0.298332 (bajo) y $ 0.326944 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.272607.

En el corto plazo, EMIT experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de +9.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EMIT (EMIT)

Cap de mercado $ 56.56K$ 56.56K $ 56.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.56K$ 56.56K $ 56.56K Suministro de Circulación 178.90K 178.90K 178.90K Suministro total 178,903.6670699917 178,903.6670699917 178,903.6670699917

