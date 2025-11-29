Precio de Dvision Network hoy

El precio actual de Dvision Network (DVI) hoy es $ 0.00178356, con una variación del 2.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DVI a USD es $ 0.00178356 por DVI.

Dvision Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 440,341, con un suministro circulante de 246.77M DVI. Durante las últimas 24 horas, DVI cotiza entre $ 0.00176975 (bajo) y $ 0.00191355 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00165865.

En el corto plazo, DVI experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de -1.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dvision Network (DVI)

Cap de mercado $ 440.34K$ 440.34K $ 440.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Suministro de Circulación 246.77M 246.77M 246.77M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dvision Network es de $ 440.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DVI es de 246.77M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.78M.