Información del precio (USD) de DuelNow (DNOW)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00299081 $ 0.00299081 $ 0.00299081 24H Mín $ 0.00356437 $ 0.00356437 $ 0.00356437 24H Máx 24H Mín $ 0.00299081$ 0.00299081 $ 0.00299081 24H Máx $ 0.00356437$ 0.00356437 $ 0.00356437 Máximo Histórico $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -3.07% Cambio de Precio (1D) -9.75% Cambio de Precio (7D) -18.03% Cambio de Precio (7D) -18.03%

El precio en tiempo real de DuelNow (DNOW) es de $0.00298727. Durante las últimas 24 horas, DNOW se ha operado entre un mínimo de $ 0.00299081 y un máximo de $ 0.00356437, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DNOW es de $ 0.04443182, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, DNOW ha cambiado en un -3.07% en la última hora, -9.75% en 24 horas y -18.03% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DuelNow (DNOW)

Cap de mercado $ 284.14K$ 284.14K $ 284.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Suministro de Circulación 91.80M 91.80M 91.80M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DuelNow es de $ 284.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DNOW es de 91.80M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.10M.