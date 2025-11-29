Precio de Duelmasters hoy

El precio actual de Duelmasters (DM) hoy es --, con una variación del 127.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DM a USD es -- por DM.

Duelmasters actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,459, con un suministro circulante de 699.64M DM. Durante las últimas 24 horas, DM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DM experimentó un cambio de -1.84% en la última hora y de +80.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Duelmasters (DM)

Cap de mercado $ 63.46K$ 63.46K $ 63.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.67K$ 90.67K $ 90.67K Suministro de Circulación 699.64M 699.64M 699.64M Suministro total 999,641,671.116179 999,641,671.116179 999,641,671.116179

La capitalización de mercado actual de Duelmasters es de $ 63.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DM es de 699.64M, con un suministro total de 999641671.116179. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.67K.