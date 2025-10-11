Información del precio (USD) de Drawnblade (BLADE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +6.83% Cambio de Precio (1D) -12.75% Cambio de Precio (7D) -29.30%

El precio en tiempo real de Drawnblade (BLADE) es de --. Durante las últimas 24 horas, BLADE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BLADE es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BLADE ha cambiado en un +6.83% en la última hora, -12.75% en 24 horas y -29.30% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Drawnblade (BLADE)

Cap de mercado $ 84.51K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.51K Suministro de Circulación 999.97M Suministro total 999,973,317.231868

La capitalización de mercado actual de Drawnblade es de $ 84.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLADE es de 999.97M, con un suministro total de 999973317.231868. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.51K.