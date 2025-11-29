Precio de Doge Base hoy

El precio actual de Doge Base (DOGEBASE) hoy es --, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGEBASE a USD es -- por DOGEBASE.

Doge Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,332, con un suministro circulante de 1.00B DOGEBASE. Durante las últimas 24 horas, DOGEBASE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00162698, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOGEBASE experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +15.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doge Base (DOGEBASE)

Cap de mercado $ 60.33K$ 60.33K $ 60.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.33K$ 60.33K $ 60.33K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

