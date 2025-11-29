Precio de Dialectic BTC Vault hoy

El precio actual de Dialectic BTC Vault (DBIT) hoy es $ 90,613, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DBIT a USD es $ 90,613 por DBIT.

Dialectic BTC Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,119,126, con un suministro circulante de 199.96 DBIT. Durante las últimas 24 horas, DBIT cotiza entre $ 89,776 (bajo) y $ 92,543 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 126,288, mientras que el mínimo histórico fue $ 84,993.

En el corto plazo, DBIT experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +1.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dialectic BTC Vault (DBIT)

Cap de mercado $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M Suministro de Circulación 199.96 199.96 199.96 Suministro total 199.9625229152344 199.9625229152344 199.9625229152344

La capitalización de mercado actual de Dialectic BTC Vault es de $ 18.12M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DBIT es de 199.96, con un suministro total de 199.9625229152344. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.12M.