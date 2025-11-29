Precio de DEW hoy

El precio actual de DEW (DEW) hoy es --, con una variación del 3.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEW a USD es -- por DEW.

DEW actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 686,908, con un suministro circulante de 899.98M DEW. Durante las últimas 24 horas, DEW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00922376, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEW experimentó un cambio de -0.63% en la última hora y de +66.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DEW (DEW)

Cap de mercado $ 686.91K$ 686.91K $ 686.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 763.24K$ 763.24K $ 763.24K Suministro de Circulación 899.98M 899.98M 899.98M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DEW es de $ 686.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEW es de 899.98M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 763.24K.