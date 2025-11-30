Precio de Derpy hoy

El precio actual de Derpy (DERPY) hoy es --, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DERPY a USD es -- por DERPY.

Derpy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,001.62, con un suministro circulante de 999.66M DERPY. Durante las últimas 24 horas, DERPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DERPY experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +3.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Derpy (DERPY)

Cap de mercado $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Suministro de Circulación 999.66M 999.66M 999.66M Suministro total 999,656,864.874175 999,656,864.874175 999,656,864.874175

