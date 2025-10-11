Información del precio (USD) de DegeCoin ($DEGE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -5.15% Cambio de Precio (1D) -10.81% Cambio de Precio (7D) -11.47% Cambio de Precio (7D) -11.47%

El precio en tiempo real de DegeCoin ($DEGE) es de --. Durante las últimas 24 horas, $DEGE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de $DEGE es de $ 0.064437, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, $DEGE ha cambiado en un -5.15% en la última hora, -10.81% en 24 horas y -11.47% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DegeCoin ($DEGE)

Cap de mercado $ 448.14K$ 448.14K $ 448.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 448.14K$ 448.14K $ 448.14K Suministro de Circulación 999.47M 999.47M 999.47M Suministro total 999,474,388.780613 999,474,388.780613 999,474,388.780613

La capitalización de mercado actual de DegeCoin es de $ 448.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $DEGE es de 999.47M, con un suministro total de 999474388.780613. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 448.14K.