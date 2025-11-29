Precio de DeFi Dollar hoy

El precio actual de DeFi Dollar (USDFI) hoy es $ 0.997051, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDFI a USD es $ 0.997051 por USDFI.

DeFi Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 376,344, con un suministro circulante de 377.46K USDFI. Durante las últimas 24 horas, USDFI cotiza entre $ 0.996474 (bajo) y $ 0.998676 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.006, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.982826.

En el corto plazo, USDFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DeFi Dollar (USDFI)

Cap de mercado $ 376.34K$ 376.34K $ 376.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 376.34K$ 376.34K $ 376.34K Suministro de Circulación 377.46K 377.46K 377.46K Suministro total 377,457.3552929722 377,457.3552929722 377,457.3552929722

La capitalización de mercado actual de DeFi Dollar es de $ 376.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDFI es de 377.46K, con un suministro total de 377457.3552929722. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 376.34K.