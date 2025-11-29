Precio de DEEPTICS hoy

El precio actual de DEEPTICS (DPTX) hoy es $ 0.00794784, con una variación del 1.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DPTX a USD es $ 0.00794784 por DPTX.

DEEPTICS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,351, con un suministro circulante de 8.60M DPTX. Durante las últimas 24 horas, DPTX cotiza entre $ 0.00673912 (bajo) y $ 0.00808849 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053737, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00618597.

En el corto plazo, DPTX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -7.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DEEPTICS (DPTX)

Cap de mercado $ 68.35K$ 68.35K $ 68.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.48K$ 79.48K $ 79.48K Suministro de Circulación 8.60M 8.60M 8.60M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DEEPTICS es de $ 68.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DPTX es de 8.60M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.48K.