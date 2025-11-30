Precio de Decentral Mining Protocol hoy

El precio actual de Decentral Mining Protocol (DMP) hoy es --, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DMP a USD es -- por DMP.

Decentral Mining Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,059.97, con un suministro circulante de 1.00B DMP. Durante las últimas 24 horas, DMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00156132, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DMP experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de -13.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Decentral Mining Protocol (DMP)

Cap de mercado $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Decentral Mining Protocol es de $ 13.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DMP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.06K.