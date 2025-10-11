El precio en vivo de Daku V2 hoy es de 0.12567 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DAKU en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DAKU en MEXC ahora.El precio en vivo de Daku V2 hoy es de 0.12567 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DAKU en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DAKU en MEXC ahora.

Más información de DAKU

Info. de precios de DAKU

Sitio web oficial de DAKU

Tokenomía de DAKU

Pronóstico de precios de DAKU

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Daku V2

Precio de Daku V2 (DAKU)

No listado

Precio en vivo de 1 DAKU en USD:

$0.12567
$0.12567$0.12567
-15.40%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Daku V2 (DAKU)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:24 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Daku V2 (DAKU)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.114955
$ 0.114955$ 0.114955
24H Mín
$ 0.150857
$ 0.150857$ 0.150857
24H Máx

$ 0.114955
$ 0.114955$ 0.114955

$ 0.150857
$ 0.150857$ 0.150857

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

+1.67%

-15.48%

-13.82%

-13.82%

El precio en tiempo real de Daku V2 (DAKU) es de $0.12567. Durante las últimas 24 horas, DAKU se ha operado entre un mínimo de $ 0.114955 y un máximo de $ 0.150857, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DAKU es de $ 0.152985, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02737318.

En términos de rendimiento a corto plazo, DAKU ha cambiado en un +1.67% en la última hora, -15.48% en 24 horas y -13.82% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Daku V2 (DAKU)

$ 75.22M
$ 75.22M$ 75.22M

--
----

$ 75.22M
$ 75.22M$ 75.22M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

La capitalización de mercado actual de Daku V2 es de $ 75.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DAKU es de 600.00M, con un suministro total de 599999752.039898. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.22M.

Historial de precios de Daku V2 (DAKU) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Daku V2 a USD fue de $ -0.0230267549854692.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Daku V2 a USD fue de $ +0.0111843660.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Daku V2 a USD fue de $ +0.0887774225.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Daku V2 a USD fue de $ +0.09732314346256173.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0230267549854692-15.48%
30 Días$ +0.0111843660+8.90%
60 Días$ +0.0887774225+70.64%
90 Días$ +0.09732314346256173+343.33%

Qué es Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Daku V2(DAKU)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Daku V2 (USD)

¿Cuánto valdrá Daku V2 (DAKU) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Daku V2 (DAKU) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Daku V2.

¡Consulta la predicción del precio de Daku V2 ahora!

DAKU a monedas locales

Tokenómica de Daku V2 (DAKU)

Entender la tokenómica de Daku V2 (DAKU) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DAKU!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Daku V2 (DAKU)

¿Cuánto vale Daku V2 (DAKU) hoy?
El precio en vivo de DAKU en USD es de 0.12567 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DAKU en USD?
El precio actual de DAKU en USD es de $ 0.12567. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Daku V2?
La capitalización de mercado de DAKU es de $ 75.22M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DAKU?
El suministro circulante de DAKU es de 600.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DAKU?
DAKU alcanzó un precio ATH de 0.152985 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DAKU?
DAKU vio un precio ATL de 0.02737318 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DAKU?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DAKU es de -- USD.
¿DAKU subirá más este año?
El precio de DAKU podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DAKU para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Daku V2 (DAKU)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.