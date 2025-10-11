Información del precio (USD) de Daku V2 (DAKU)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.114955 $ 0.114955 $ 0.114955 24H Mín $ 0.150857 $ 0.150857 $ 0.150857 24H Máx 24H Mín $ 0.114955$ 0.114955 $ 0.114955 24H Máx $ 0.150857$ 0.150857 $ 0.150857 Máximo Histórico $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Precio más bajo $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Cambio de Precio (1H) +1.67% Cambio de Precio (1D) -15.48% Cambio de Precio (7D) -13.82% Cambio de Precio (7D) -13.82%

El precio en tiempo real de Daku V2 (DAKU) es de $0.12567. Durante las últimas 24 horas, DAKU se ha operado entre un mínimo de $ 0.114955 y un máximo de $ 0.150857, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DAKU es de $ 0.152985, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02737318.

En términos de rendimiento a corto plazo, DAKU ha cambiado en un +1.67% en la última hora, -15.48% en 24 horas y -13.82% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Daku V2 (DAKU)

Cap de mercado $ 75.22M$ 75.22M $ 75.22M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.22M$ 75.22M $ 75.22M Suministro de Circulación 600.00M 600.00M 600.00M Suministro total 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

La capitalización de mercado actual de Daku V2 es de $ 75.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DAKU es de 600.00M, con un suministro total de 599999752.039898. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.22M.