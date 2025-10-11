Tokenómica de Daku V2 (DAKU)
Información de Daku V2 (DAKU)
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.
Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
Tokenómica de Daku V2 (DAKU): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Daku V2 (DAKU) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens DAKU que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens DAKU que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de DAKU ¡explora el precio en vivo del token DAKU!
