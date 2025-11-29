Precio de Czlu hoy

El precio actual de Czlu (CZLU) hoy es --, con una variación del 2.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CZLU a USD es -- por CZLU.

Czlu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,940, con un suministro circulante de 1.00B CZLU. Durante las últimas 24 horas, CZLU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00110629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CZLU experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de +8.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Czlu (CZLU)

Cap de mercado $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

