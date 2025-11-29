Precio de Crypto Twitter hoy

El precio actual de Crypto Twitter (CT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CT a USD es -- por CT.

Crypto Twitter actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,887, con un suministro circulante de 913.16M CT. Durante las últimas 24 horas, CT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.002489, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +15.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crypto Twitter (CT)

Cap de mercado $ 21.89K$ 21.89K $ 21.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.89K$ 21.89K $ 21.89K Suministro de Circulación 913.16M 913.16M 913.16M Suministro total 913,157,534.903644 913,157,534.903644 913,157,534.903644

