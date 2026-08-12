Precio de Crypto Deal Token hoy

El precio actual de Crypto Deal Token (CDT) hoy es $ 0.054579, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CDT a USD es $ 0.054579 por CDT.

Crypto Deal Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,073, con un suministro circulante de 551.00K CDT. Durante las últimas 24 horas, CDT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 14.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.052003.

En el corto plazo, CDT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.09.

Información del mercado de Crypto Deal Token (CDT)

Cap de mercado $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Volumen (24H) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Suministro de Circulación 551.00K 551.00K 551.00K Suministro total 551,000.0 551,000.0 551,000.0

La capitalización de mercado actual de Crypto Deal Token es de $ 30.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.09. El suministro circulante de CDT es de 551.00K, con un suministro total de 551000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.07K.