Precio de CrowdStrike xStock hoy

El precio actual de CrowdStrike xStock (CRWDX) hoy es $ 509.55, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRWDX a USD es $ 509.55 por CRWDX.

CrowdStrike xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 196,055, con un suministro circulante de 384.75 CRWDX. Durante las últimas 24 horas, CRWDX cotiza entre $ 502.93 (bajo) y $ 510.47 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 563.49, mientras que el mínimo histórico fue $ 403.98.

En el corto plazo, CRWDX experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +1.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CrowdStrike xStock (CRWDX)

Cap de mercado $ 196.06K$ 196.06K $ 196.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.76M$ 10.76M $ 10.76M Suministro de Circulación 384.75 384.75 384.75 Suministro total 21,120.0 21,120.0 21,120.0

La capitalización de mercado actual de CrowdStrike xStock es de $ 196.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRWDX es de 384.75, con un suministro total de 21120.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.76M.