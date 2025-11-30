Precio de Crome hoy

El precio actual de Crome (CROME) hoy es $ 0.00818493, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CROME a USD es $ 0.00818493 por CROME.

Crome actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,184.93, con un suministro circulante de 1.00M CROME. Durante las últimas 24 horas, CROME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.322876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00772015.

En el corto plazo, CROME experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crome (CROME)

Cap de mercado $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Crome es de $ 8.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CROME es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.18K.