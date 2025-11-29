Precio de Comet Portfolio hoy

El precio actual de Comet Portfolio (COMET) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMET a USD es -- por COMET.

Comet Portfolio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,541, con un suministro circulante de 999.73M COMET. Durante las últimas 24 horas, COMET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00289967, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COMET experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Comet Portfolio (COMET)

Cap de mercado $ 45.54K$ 45.54K $ 45.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.54K$ 45.54K $ 45.54K Suministro de Circulación 999.73M 999.73M 999.73M Suministro total 999,725,634.4473681 999,725,634.4473681 999,725,634.4473681

La capitalización de mercado actual de Comet Portfolio es de $ 45.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COMET es de 999.73M, con un suministro total de 999725634.4473681. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.54K.