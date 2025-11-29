Precio de ColdPL hoy

El precio actual de ColdPL (COLDPL) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLDPL a USD es -- por COLDPL.

ColdPL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163,401, con un suministro circulante de 1000.00M COLDPL. Durante las últimas 24 horas, COLDPL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0021093, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COLDPL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -44.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ColdPL (COLDPL)

Cap de mercado $ 163.40K$ 163.40K $ 163.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.40K$ 163.40K $ 163.40K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

La capitalización de mercado actual de ColdPL es de $ 163.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COLDPL es de 1000.00M, con un suministro total de 999995724.646193. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.40K.