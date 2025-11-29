Precio de CoinPouch hoy

El precio actual de CoinPouch (POUCH) hoy es --, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POUCH a USD es -- por POUCH.

CoinPouch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,295, con un suministro circulante de 999.99M POUCH. Durante las últimas 24 horas, POUCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POUCH experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de +10.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CoinPouch (POUCH)

Cap de mercado $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

La capitalización de mercado actual de CoinPouch es de $ 22.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POUCH es de 999.99M, con un suministro total de 999994690.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.30K.