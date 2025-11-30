Tokenómica de CoinPouch (POUCH)
Tokenómica y análisis de precio de CoinPouch (POUCH)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de CoinPouch (POUCH), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de CoinPouch (POUCH)
Tokenómica de CoinPouch (POUCH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de CoinPouch (POUCH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens POUCH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens POUCH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de POUCH ¡explora el precio en vivo del token POUCH!
Predicción de precios de POUCH
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse POUCH? Nuestra página de predicción de precios de POUCH combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
POPULAR
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Volumen TOP
Las criptomonedas con mayor volumen de trading
Recién Añadidos
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Top al alza
Principales criptomonedas al alza en las últimas 24 horas, que todo trader debería tener en cuenta