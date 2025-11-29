Precio de coinage hoy

El precio actual de coinage (COINAGE) hoy es --, con una variación del 14.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COINAGE a USD es -- por COINAGE.

coinage actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 879,523, con un suministro circulante de 1.00B COINAGE. Durante las últimas 24 horas, COINAGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00104031 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01197817, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COINAGE experimentó un cambio de -6.24% en la última hora y de -37.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de coinage (COINAGE)

Cap de mercado $ 879.52K$ 879.52K $ 879.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 879.52K$ 879.52K $ 879.52K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de coinage es de $ 879.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COINAGE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 879.52K.