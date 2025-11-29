Precio de Coded for millions hoy

El precio actual de Coded for millions (CODED) hoy es --, con una variación del 51.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CODED a USD es -- por CODED.

Coded for millions actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,322.35, con un suministro circulante de 999.80M CODED. Durante las últimas 24 horas, CODED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CODED experimentó un cambio de -6.39% en la última hora y de -48.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Coded for millions (CODED)

Cap de mercado $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Suministro de Circulación 999.80M 999.80M 999.80M Suministro total 999,798,830.699773 999,798,830.699773 999,798,830.699773

La capitalización de mercado actual de Coded for millions es de $ 11.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CODED es de 999.80M, con un suministro total de 999798830.699773. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.32K.