Precio de COCK hoy

El precio actual de COCK (COCK) hoy es --, con una variación del 4.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COCK a USD es -- por COCK.

COCK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,771.87, con un suministro circulante de 999.89M COCK. Durante las últimas 24 horas, COCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COCK experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -3.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de COCK (COCK)

Cap de mercado $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,886,588.536152 999,886,588.536152 999,886,588.536152

La capitalización de mercado actual de COCK es de $ 11.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COCK es de 999.89M, con un suministro total de 999886588.536152. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.77K.