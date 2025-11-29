Precio de Clanker Index hoy

El precio actual de Clanker Index (CLX) hoy es $ 1.21, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLX a USD es $ 1.21 por CLX.

Clanker Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 156,608, con un suministro circulante de 129.20K CLX. Durante las últimas 24 horas, CLX cotiza entre $ 1.19 (bajo) y $ 1.25 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.788604.

En el corto plazo, CLX experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +3.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Clanker Index (CLX)

Cap de mercado $ 156.61K$ 156.61K $ 156.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.61K$ 156.61K $ 156.61K Suministro de Circulación 129.20K 129.20K 129.20K Suministro total 129,201.6324075488 129,201.6324075488 129,201.6324075488

La capitalización de mercado actual de Clanker Index es de $ 156.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLX es de 129.20K, con un suministro total de 129201.6324075488. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.61K.