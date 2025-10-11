Información del precio (USD) de Cipher (CIPHER)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.01396797 24H Máx $ 0.02311264 Máximo Histórico $ 0.04309415 Precio más bajo $ 0.00942797 Cambio de Precio (1H) +1.20% Cambio de Precio (1D) -30.49% Cambio de Precio (7D) -28.37%

El precio en tiempo real de Cipher (CIPHER) es de $0.01538002. Durante las últimas 24 horas, CIPHER se ha operado entre un mínimo de $ 0.01396797 y un máximo de $ 0.02311264, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CIPHER es de $ 0.04309415, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00942797.

En términos de rendimiento a corto plazo, CIPHER ha cambiado en un +1.20% en la última hora, -30.49% en 24 horas y -28.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cipher (CIPHER)

Cap de mercado $ 3.07M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.37M Suministro de Circulación 200.00M Suministro total 999,999,952.8914524

La capitalización de mercado actual de Cipher es de $ 3.07M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CIPHER es de 200.00M, con un suministro total de 999999952.8914524. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.37M.