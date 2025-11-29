Precio de Chasm hoy

El precio actual de Chasm (CAI) hoy es $ 0.00801564, con una variación del 2.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAI a USD es $ 0.00801564 por CAI.

Chasm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 801,564, con un suministro circulante de 100.00M CAI. Durante las últimas 24 horas, CAI cotiza entre $ 0.00801564 (bajo) y $ 0.00943989 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.252283, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0072956.

En el corto plazo, CAI experimentó un cambio de -12.82% en la última hora y de -8.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chasm (CAI)

Cap de mercado $ 801.56K$ 801.56K $ 801.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.02M$ 8.02M $ 8.02M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chasm es de $ 801.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAI es de 100.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.02M.