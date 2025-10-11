Información del precio (USD) de Candle Cat (CANDLE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00106626 $ 0.00106626 $ 0.00106626 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00106626$ 0.00106626 $ 0.00106626 Máximo Histórico $ 0.02097471$ 0.02097471 $ 0.02097471 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.28% Cambio de Precio (1D) -15.88% Cambio de Precio (7D) -18.79% Cambio de Precio (7D) -18.79%

El precio en tiempo real de Candle Cat (CANDLE) es de --. Durante las últimas 24 horas, CANDLE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00106626, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CANDLE es de $ 0.02097471, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CANDLE ha cambiado en un +0.28% en la última hora, -15.88% en 24 horas y -18.79% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Candle Cat (CANDLE)

Cap de mercado $ 172.46K$ 172.46K $ 172.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.46K$ 172.46K $ 172.46K Suministro de Circulación 193.34M 193.34M 193.34M Suministro total 193,344,426.771241 193,344,426.771241 193,344,426.771241

La capitalización de mercado actual de Candle Cat es de $ 172.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CANDLE es de 193.34M, con un suministro total de 193344426.771241. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.46K.