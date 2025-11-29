Precio de Caliber hoy

El precio actual de Caliber (CAL50) hoy es $ 0.271117, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAL50 a USD es $ 0.271117 por CAL50.

Caliber actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,111,693, con un suministro circulante de 100.00M CAL50. Durante las últimas 24 horas, CAL50 cotiza entre $ 0.266162 (bajo) y $ 0.272641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.309508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.155988.

En el corto plazo, CAL50 experimentó un cambio de +1.43% en la última hora y de -6.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Caliber (CAL50)

Cap de mercado $ 27.11M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.11M Suministro de Circulación 100.00M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Caliber es de $ 27.11M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAL50 es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.11M.