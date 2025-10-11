Información del precio (USD) de c8ntinuum (CTM)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.04131374 $ 0.04131374 $ 0.04131374 24H Mín $ 0.052315 $ 0.052315 $ 0.052315 24H Máx 24H Mín $ 0.04131374$ 0.04131374 $ 0.04131374 24H Máx $ 0.052315$ 0.052315 $ 0.052315 Máximo Histórico $ 0.11106$ 0.11106 $ 0.11106 Precio más bajo $ 0.0080516$ 0.0080516 $ 0.0080516 Cambio de Precio (1H) +1.56% Cambio de Precio (1D) -7.68% Cambio de Precio (7D) +1.84% Cambio de Precio (7D) +1.84%

El precio en tiempo real de c8ntinuum (CTM) es de $0.04625942. Durante las últimas 24 horas, CTM se ha operado entre un mínimo de $ 0.04131374 y un máximo de $ 0.052315, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CTM es de $ 0.11106, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0080516.

En términos de rendimiento a corto plazo, CTM ha cambiado en un +1.56% en la última hora, -7.68% en 24 horas y +1.84% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de c8ntinuum (CTM)

Cap de mercado $ 38.16M$ 38.16M $ 38.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.12M$ 41.12M $ 41.12M Suministro de Circulación 824.93M 824.93M 824.93M Suministro total 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

La capitalización de mercado actual de c8ntinuum es de $ 38.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CTM es de 824.93M, con un suministro total de 888888360.4576089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.12M.