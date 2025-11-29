Precio de Bush Ripper hoy

El precio actual de Bush Ripper ($RIPPER) hoy es --, con una variación del 5.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $RIPPER a USD es -- por $RIPPER.

Bush Ripper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,733, con un suministro circulante de 420.69B $RIPPER. Durante las últimas 24 horas, $RIPPER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000129, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $RIPPER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bush Ripper ($RIPPER)

Cap de mercado $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bush Ripper es de $ 24.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $RIPPER es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.73K.