Precio de Broadcom xStock hoy

El precio actual de Broadcom xStock (AVGOX) hoy es $ 402.08, con una variación del 1.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVGOX a USD es $ 402.08 por AVGOX.

Broadcom xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,048,626, con un suministro circulante de 2.60K AVGOX. Durante las últimas 24 horas, AVGOX cotiza entre $ 396.88 (bajo) y $ 403.76 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 403.76, mientras que el mínimo histórico fue $ 282.47.

En el corto plazo, AVGOX experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +16.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Broadcom xStock (AVGOX)

Cap de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.74M$ 13.74M $ 13.74M Suministro de Circulación 2.60K 2.60K 2.60K Suministro total 34,087.0996798737 34,087.0996798737 34,087.0996798737

La capitalización de mercado actual de Broadcom xStock es de $ 1.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AVGOX es de 2.60K, con un suministro total de 34087.0996798737. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.74M.