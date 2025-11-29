Precio de BRIAH hoy

El precio actual de BRIAH (BRIAH) hoy es --, con una variación del 5.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRIAH a USD es -- por BRIAH.

BRIAH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 154,985, con un suministro circulante de 996.97M BRIAH. Durante las últimas 24 horas, BRIAH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00361951, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRIAH experimentó un cambio de -1.36% en la última hora y de -8.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BRIAH (BRIAH)

Cap de mercado $ 154.99K$ 154.99K $ 154.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.99K$ 154.99K $ 154.99K Suministro de Circulación 996.97M 996.97M 996.97M Suministro total 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

La capitalización de mercado actual de BRIAH es de $ 154.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRIAH es de 996.97M, con un suministro total de 996966560.285. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.99K.