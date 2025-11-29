Precio de Brainrot Research hoy

El precio actual de Brainrot Research (BRNRT) hoy es $ 0.00001677, con una variación del 2.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRNRT a USD es $ 0.00001677 por BRNRT.

Brainrot Research actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,759.44, con un suministro circulante de 999.56M BRNRT. Durante las últimas 24 horas, BRNRT cotiza entre $ 0.00001676 (bajo) y $ 0.00001752 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00060333, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001521.

En el corto plazo, BRNRT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -3.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Brainrot Research (BRNRT)

Cap de mercado $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Suministro de Circulación 999.56M 999.56M 999.56M Suministro total 999,559,813.6813039 999,559,813.6813039 999,559,813.6813039

