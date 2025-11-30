Precio de Bonk Computer Token hoy

El precio actual de Bonk Computer Token (BCT) hoy es --, con una variación del 2.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCT a USD es -- por BCT.

Bonk Computer Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,867, con un suministro circulante de 999.89M BCT. Durante las últimas 24 horas, BCT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BCT experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +119.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bonk Computer Token (BCT)

Cap de mercado $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,894,884.92301 999,894,884.92301 999,894,884.92301

La capitalización de mercado actual de Bonk Computer Token es de $ 27.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BCT es de 999.89M, con un suministro total de 999894884.92301. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.87K.