Precio de BNTOBER hoy

El precio actual de BNTOBER (BNTOBER) hoy es $ 0.0000086, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNTOBER a USD es $ 0.0000086 por BNTOBER.

BNTOBER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,601.33, con un suministro circulante de 1.00B BNTOBER. Durante las últimas 24 horas, BNTOBER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0002707, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000775.

En el corto plazo, BNTOBER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNTOBER (BNTOBER)

Cap de mercado $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNTOBER es de $ 8.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNTOBER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.60K.