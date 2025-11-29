Precio de Blueprint hoy

El precio actual de Blueprint (BP) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BP a USD es -- por BP.

Blueprint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,439, con un suministro circulante de 463.52M BP. Durante las últimas 24 horas, BP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00116608, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +10.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blueprint (BP)

Cap de mercado $ 36.44K$ 36.44K $ 36.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.10K$ 57.10K $ 57.10K Suministro de Circulación 463.52M 463.52M 463.52M Suministro total 726,364,146.2983271 726,364,146.2983271 726,364,146.2983271

