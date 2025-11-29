Precio de Blue Chip hoy

El precio actual de Blue Chip (BLUECHIP) hoy es --, con una variación del 5.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUECHIP a USD es -- por BLUECHIP.

Blue Chip actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,441, con un suministro circulante de 999.39M BLUECHIP. Durante las últimas 24 horas, BLUECHIP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01671127, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLUECHIP experimentó un cambio de -4.66% en la última hora y de +9.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Blue Chip (BLUECHIP)

Cap de mercado $ 81.44K$ 81.44K $ 81.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.44K$ 81.44K $ 81.44K Suministro de Circulación 999.39M 999.39M 999.39M Suministro total 999,390,529.498178 999,390,529.498178 999,390,529.498178

La capitalización de mercado actual de Blue Chip es de $ 81.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLUECHIP es de 999.39M, con un suministro total de 999390529.498178. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.44K.