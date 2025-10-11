Información del precio (USD) de blormmy (BLORMMY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.00% Cambio de Precio (1D) -13.46% Cambio de Precio (7D) -32.81% Cambio de Precio (7D) -32.81%

El precio en tiempo real de blormmy (BLORMMY) es de --. Durante las últimas 24 horas, BLORMMY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BLORMMY es de $ 0.00304852, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BLORMMY ha cambiado en un +1.00% en la última hora, -13.46% en 24 horas y -32.81% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de blormmy (BLORMMY)

Cap de mercado $ 636.99K$ 636.99K $ 636.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 636.99K$ 636.99K $ 636.99K Suministro de Circulación 999.68M 999.68M 999.68M Suministro total 999,681,011.08459 999,681,011.08459 999,681,011.08459

La capitalización de mercado actual de blormmy es de $ 636.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLORMMY es de 999.68M, con un suministro total de 999681011.08459. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 636.99K.