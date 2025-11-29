Precio de Bitrecs hoy

El precio actual de Bitrecs (SN122) hoy es $ 1.38, con una variación del 17.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN122 a USD es $ 1.38 por SN122.

Bitrecs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 380,661, con un suministro circulante de 276.05K SN122. Durante las últimas 24 horas, SN122 cotiza entre $ 1.12 (bajo) y $ 1.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.337554.

En el corto plazo, SN122 experimentó un cambio de +1.95% en la última hora y de +31.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitrecs (SN122)

Cap de mercado $ 380.66K$ 380.66K $ 380.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.96M$ 28.96M $ 28.96M Suministro de Circulación 276.05K 276.05K 276.05K Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitrecs es de $ 380.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN122 es de 276.05K, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.96M.