El precio actual de BILLBOARD (BILLBOARD) hoy es --, con una variación del 7.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILLBOARD a USD es -- por BILLBOARD.

BILLBOARD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,890, con un suministro circulante de 937.92M BILLBOARD. Durante las últimas 24 horas, BILLBOARD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BILLBOARD experimentó un cambio de -0.52% en la última hora y de +35.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BILLBOARD (BILLBOARD)

Cap de mercado $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.89K$ 83.89K $ 83.89K Suministro de Circulación 937.92M 937.92M 937.92M Suministro total 937,922,097.208226 937,922,097.208226 937,922,097.208226

La capitalización de mercado actual de BILLBOARD es de $ 83.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BILLBOARD es de 937.92M, con un suministro total de 937922097.208226. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.89K.