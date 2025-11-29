Precio de Bikera hoy

El precio actual de Bikera (IMERA) hoy es $ 0.00001665, con una variación del 3.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IMERA a USD es $ 0.00001665 por IMERA.

Bikera actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,648.81, con un suministro circulante de 999.81M IMERA. Durante las últimas 24 horas, IMERA cotiza entre $ 0.00001665 (bajo) y $ 0.00001718 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00012013, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001528.

En el corto plazo, IMERA experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +7.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bikera (IMERA)

Cap de mercado $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

La capitalización de mercado actual de Bikera es de $ 16.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IMERA es de 999.81M, con un suministro total de 999806438.486462. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.65K.