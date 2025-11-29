Precio de BetterTherapy hoy

El precio actual de BetterTherapy (SN102) hoy es $ 0.574875, con una variación del 1.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN102 a USD es $ 0.574875 por SN102.

BetterTherapy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 971,210, con un suministro circulante de 1.69M SN102. Durante las últimas 24 horas, SN102 cotiza entre $ 0.563958 (bajo) y $ 0.592514 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.952224, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.308385.

En el corto plazo, SN102 experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +17.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BetterTherapy (SN102)

Cap de mercado $ 971.21K$ 971.21K $ 971.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 971.21K$ 971.21K $ 971.21K Suministro de Circulación 1.69M 1.69M 1.69M Suministro total 1,689,428.616324494 1,689,428.616324494 1,689,428.616324494

La capitalización de mercado actual de BetterTherapy es de $ 971.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN102 es de 1.69M, con un suministro total de 1689428.616324494. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 971.21K.