Información del precio (USD) de BENJAMIN (BENJI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.04% Cambio de Precio (1D) -0.74% Cambio de Precio (7D) -2.40% Cambio de Precio (7D) -2.40%

El precio en tiempo real de BENJAMIN (BENJI) es de --. Durante las últimas 24 horas, BENJI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BENJI es de $ 0.00477446, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BENJI ha cambiado en un +0.04% en la última hora, -0.74% en 24 horas y -2.40% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BENJAMIN (BENJI)

Cap de mercado $ 54.29K$ 54.29K $ 54.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.98K$ 115.98K $ 115.98K Suministro de Circulación 468.14M 468.14M 468.14M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BENJAMIN es de $ 54.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BENJI es de 468.14M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.98K.