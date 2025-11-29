Precio de Beaver Coin hoy

El precio actual de Beaver Coin (BEAVER) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAVER a USD es -- por BEAVER.

Beaver Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,461.95, con un suministro circulante de 694.48M BEAVER. Durante las últimas 24 horas, BEAVER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEAVER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +15.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beaver Coin (BEAVER)

Cap de mercado $ 8.46K$ 8.46K $ 8.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Suministro de Circulación 694.48M 694.48M 694.48M Suministro total 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

La capitalización de mercado actual de Beaver Coin es de $ 8.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEAVER es de 694.48M, con un suministro total de 709650731.2191441. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.65K.