Precio de Beaver hoy

El precio actual de Beaver (BEAVER) hoy es --, con una variación del 1.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAVER a USD es -- por BEAVER.

Beaver actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,565.87, con un suministro circulante de 420.69T BEAVER. Durante las últimas 24 horas, BEAVER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEAVER experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -4.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beaver (BEAVER)

Cap de mercado $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Beaver es de $ 15.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEAVER es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.57K.